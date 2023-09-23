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Великобритания больше года проводила тайные переговоры с Россией, - СМИ

Фото: Британия больше года проводила тайные переговоры с Россией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В последние 18 месяцев британские чиновники вели дипломатические переговоры с представителями Кремля относительно глобальной безопасности на фоне войны на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Тайные встречи происходили в разных местах, таких как Вена или Нью-Йорк, в рамках закулисных дипломатических усилий. Обсуждения касались проблем безопасности, которые влияют на Британию, а также международное общество, включая дефицит зерна и ядерную безопасность. 

Ссылаясь на газету І, отмечается, что Британия не вела никаких активных мирных переговоров, которые были бы направлены на дипломатическое урегулирование войны на территории Украины. Информацию также подтвердил высокопоставленный британский дипломат, который участвовал в некоторых из этих встреч. 

Ничего об Украине без Украины

"Мы поддерживаем контакт и считаем, что очень важно поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы никоим образом не делим части страны и не заключаем мирные соглашения от чьего-то имени, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой", - добавил он. 

Представитель Министерства иностранных дел, Содружества и развития сообщил газете И о том, что встречи с официальными лицами якобы действительно происходили, однако только тогда, когда они были "абсолютно необходимыми". В частности он отверг любые утверждения о том, что дискуссии касались переговоров о прекращении войны на территории Украины. 

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • сменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать организаторов войны для трибунала.

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