UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Британія б'є на сполох через країну ЄС, яка стала "чорним ходом" для шпигунів РФ

02:57 31.05.2026 Нд
2 хв
Як саме Кремль користується ліберальною політикою європейської держави?
aimg Катерина Коваль
Фото: раніше в Ірландії вже були зафіксовані інциденти з росіянами (Getty Images)

Британські чиновники попередили Ірландію: через ліберальну візову політику країна стала "чорним ходом" для російських шпигунів до Великої Британії.

У чому проблема

Євродепутат від Ірландії Баррі Ендрюс розповів, що британські офіційні особи особисто попереджали його про кількість віз, виданих Дублíном росіянам. З початку повномасштабного вторгнення Ірландія видала 14 000 віз громадянам Росії - з рівнем схвалення 90%.

"Люди приїжджають до Ірландії, а у нас немає такого рівня спостереження, як у Великій Британії", - зазначив Ендрюс.

Чому це небезпечно

Ірландія - член Зони спільних поїздок разом із Великою Британією, островами Ла-Манша та островом Мен. Це означає: той, хто потрапив до Ірландії, фактично отримує доступ і до Британії - без додаткових перевірок.

Шенгенська зона після вторгнення Росії в Україну запровадила обмеження для росіян. Ірландія до Шенгену не входить і власних жорстких фільтрів не має.

"Ірландія під прицілом"

У липні Ірландія отримає головування в ЄС і це, за словами Ендрюса, робить країну ще більш вразливою. Інші держави під час головування вже стикалися зі збоями в аеропортах та атаками на інфраструктуру, які пов'язують із Росією.

"Ірландія під прицілом, і саме зараз час провести повноцінний аудит видачі віз росіянам і білорусам", - наголосив євродепутат. Він також закликав перевіряти сторінки заявників у соцмережах і проводити співбесіди.

Проблема не нова. У 2024 році The Sunday Times повідомляло про кримінальне розслідування щодо ірландського парламентарія за підозрою в таємних контактах із російською розвідкою.

У 2022 році Ірландія вислала чотирьох старших дипломатів РФ - їх підозрювали у приналежності до ГРУ та розвідувальній діяльності під дипломатичним прикриттям.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяІрландіяВізовий режим