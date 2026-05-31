Британія б'є на сполох через країну ЄС, яка стала "чорним ходом" для шпигунів РФ

У чому проблема

Євродепутат від Ірландії Баррі Ендрюс розповів, що британські офіційні особи особисто попереджали його про кількість віз, виданих Дублíном росіянам. З початку повномасштабного вторгнення Ірландія видала 14 000 віз громадянам Росії - з рівнем схвалення 90%.

"Люди приїжджають до Ірландії, а у нас немає такого рівня спостереження, як у Великій Британії", - зазначив Ендрюс.

Чому це небезпечно

Ірландія - член Зони спільних поїздок разом із Великою Британією, островами Ла-Манша та островом Мен. Це означає: той, хто потрапив до Ірландії, фактично отримує доступ і до Британії - без додаткових перевірок.

Шенгенська зона після вторгнення Росії в Україну запровадила обмеження для росіян. Ірландія до Шенгену не входить і власних жорстких фільтрів не має.

"Ірландія під прицілом"

У липні Ірландія отримає головування в ЄС і це, за словами Ендрюса, робить країну ще більш вразливою. Інші держави під час головування вже стикалися зі збоями в аеропортах та атаками на інфраструктуру, які пов'язують із Росією.

"Ірландія під прицілом, і саме зараз час провести повноцінний аудит видачі віз росіянам і білорусам", - наголосив євродепутат. Він також закликав перевіряти сторінки заявників у соцмережах і проводити співбесіди.