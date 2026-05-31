Британія б'є на сполох через країну ЄС, яка стала "чорним ходом" для шпигунів РФ

Британські чиновники попередили Ірландію: через ліберальну візову політику країна стала "чорним ходом" для російських шпигунів до Великої Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
У чому проблема
Євродепутат від Ірландії Баррі Ендрюс розповів, що британські офіційні особи особисто попереджали його про кількість віз, виданих Дублíном росіянам. З початку повномасштабного вторгнення Ірландія видала 14 000 віз громадянам Росії - з рівнем схвалення 90%.
"Люди приїжджають до Ірландії, а у нас немає такого рівня спостереження, як у Великій Британії", - зазначив Ендрюс.
Чому це небезпечно
Ірландія - член Зони спільних поїздок разом із Великою Британією, островами Ла-Манша та островом Мен. Це означає: той, хто потрапив до Ірландії, фактично отримує доступ і до Британії - без додаткових перевірок.
Шенгенська зона після вторгнення Росії в Україну запровадила обмеження для росіян. Ірландія до Шенгену не входить і власних жорстких фільтрів не має.
"Ірландія під прицілом"
У липні Ірландія отримає головування в ЄС і це, за словами Ендрюса, робить країну ще більш вразливою. Інші держави під час головування вже стикалися зі збоями в аеропортах та атаками на інфраструктуру, які пов'язують із Росією.
"Ірландія під прицілом, і саме зараз час провести повноцінний аудит видачі віз росіянам і білорусам", - наголосив євродепутат. Він також закликав перевіряти сторінки заявників у соцмережах і проводити співбесіди.
Проблема не нова. У 2024 році The Sunday Times повідомляло про кримінальне розслідування щодо ірландського парламентарія за підозрою в таємних контактах із російською розвідкою.
У 2022 році Ірландія вислала чотирьох старших дипломатів РФ - їх підозрювали у приналежності до ГРУ та розвідувальній діяльності під дипломатичним прикриттям.