Британия бьет тревогу из-за страны ЕС, которая стала "черным ходом" для шпионов РФ

Британские чиновники предупредили Ирландию: из-за либеральной визовой политики страна стала "черным ходом" для российских шпионов в Великобританию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
В чем проблема
Евродепутат от Ирландии Барри Эндрюс рассказал, что британские официальные лица лично предупреждали его о количестве виз, выданных Дублином россиянам. С начала полномасштабного вторжения Ирландия выдала 14 000 виз гражданам России - с уровнем одобрения 90%.
"Люди приезжают в Ирландию, а у нас нет такого уровня наблюдения, как в Великобритании", - отметил Эндрюс.
Почему это опасно
Ирландия - член Зоны совместных поездок вместе с Великобританией, островами Ла-Манша и островом Мэн. Это означает: тот, кто попал в Ирландию, фактически получает доступ и в Британию - без дополнительных проверок.
Шенгенская зона после вторжения России в Украину ввела ограничения для россиян. Ирландия в Шенген не входит и собственных жестких фильтров не имеет.
"Ирландия под прицелом"
В июле Ирландия получит председательство в ЕС и это, по словам Эндрюса, делает страну еще более уязвимой. Другие государства во время председательства уже сталкивались со сбоями в аэропортах и атаками на инфраструктуру, которые связывают с Россией.
"Ирландия под прицелом, и именно сейчас время провести полноценный аудит выдачи виз россиянам и белорусам", - подчеркнул евродепутат. Он также призвал проверять страницы заявителей в соцсетях и проводить собеседования.
Проблема не новая. В 2024 году The Sunday Times сообщало об уголовном расследовании в отношении ирландского парламентария по подозрению в тайных контактах с российской разведкой.
В 2022 году Ирландия выслала четырех старших дипломатов РФ - их подозревали в принадлежности к ГРУ и разведывательной деятельности под дипломатическим прикрытием.