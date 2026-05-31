Британия бьет тревогу из-за страны ЕС, которая стала "черным ходом" для шпионов РФ

В чем проблема

Евродепутат от Ирландии Барри Эндрюс рассказал, что британские официальные лица лично предупреждали его о количестве виз, выданных Дублином россиянам. С начала полномасштабного вторжения Ирландия выдала 14 000 виз гражданам России - с уровнем одобрения 90%.

"Люди приезжают в Ирландию, а у нас нет такого уровня наблюдения, как в Великобритании", - отметил Эндрюс.

Почему это опасно

Ирландия - член Зоны совместных поездок вместе с Великобританией, островами Ла-Манша и островом Мэн. Это означает: тот, кто попал в Ирландию, фактически получает доступ и в Британию - без дополнительных проверок.

Шенгенская зона после вторжения России в Украину ввела ограничения для россиян. Ирландия в Шенген не входит и собственных жестких фильтров не имеет.

"Ирландия под прицелом"

В июле Ирландия получит председательство в ЕС и это, по словам Эндрюса, делает страну еще более уязвимой. Другие государства во время председательства уже сталкивались со сбоями в аэропортах и атаками на инфраструктуру, которые связывают с Россией.

"Ирландия под прицелом, и именно сейчас время провести полноценный аудит выдачи виз россиянам и белорусам", - подчеркнул евродепутат. Он также призвал проверять страницы заявителей в соцсетях и проводить собеседования.