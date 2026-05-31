RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Британия бьет тревогу из-за страны ЕС, которая стала "черным ходом" для шпионов РФ

02:57 31.05.2026 Вс
2 мин
Как именно Кремль пользуется либеральной политикой европейского государства?
aimg Екатерина Коваль
Фото: ранее в Ирландии уже были зафиксированы инциденты с россиянами (Getty Images)

Британские чиновники предупредили Ирландию: из-за либеральной визовой политики страна стала "черным ходом" для российских шпионов в Великобританию.

В чем проблема

Евродепутат от Ирландии Барри Эндрюс рассказал, что британские официальные лица лично предупреждали его о количестве виз, выданных Дублином россиянам. С начала полномасштабного вторжения Ирландия выдала 14 000 виз гражданам России - с уровнем одобрения 90%.

"Люди приезжают в Ирландию, а у нас нет такого уровня наблюдения, как в Великобритании", - отметил Эндрюс.

Почему это опасно

Ирландия - член Зоны совместных поездок вместе с Великобританией, островами Ла-Манша и островом Мэн. Это означает: тот, кто попал в Ирландию, фактически получает доступ и в Британию - без дополнительных проверок.

Шенгенская зона после вторжения России в Украину ввела ограничения для россиян. Ирландия в Шенген не входит и собственных жестких фильтров не имеет.

"Ирландия под прицелом"

В июле Ирландия получит председательство в ЕС и это, по словам Эндрюса, делает страну еще более уязвимой. Другие государства во время председательства уже сталкивались со сбоями в аэропортах и атаками на инфраструктуру, которые связывают с Россией.

"Ирландия под прицелом, и именно сейчас время провести полноценный аудит выдачи виз россиянам и белорусам", - подчеркнул евродепутат. Он также призвал проверять страницы заявителей в соцсетях и проводить собеседования.

Проблема не новая. В 2024 году The Sunday Times сообщало об уголовном расследовании в отношении ирландского парламентария по подозрению в тайных контактах с российской разведкой.

В 2022 году Ирландия выслала четырех старших дипломатов РФ - их подозревали в принадлежности к ГРУ и разведывательной деятельности под дипломатическим прикрытием.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияИрландияВизовый режим