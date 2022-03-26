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Британия арестовала частные самолеты друга Абрамовича Швидлера

Российский бизнесмен Евгений Швидлер (facebook.com)
Автор: Татьяна Самарук

Правительство Британии арестовало два частных самолета, принадлежащих российскому олигарху Евгению Швидлеру, близкому другу Романа Абрамовича, который недавно попал под британские санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Два самолета находились под следствием в аэропортах Фарнборо и Биггин Хилл в течение трех недель.

В субботу министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что подписал новые постановления об аресте самолетов.

Также министр отметил, что друзьям Путина не следует "наслаждаться роскошью", пока в Украине гибнут невинные люди.

По словам правительства, его состояние Швидлера оценивается в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, а стоимость изъятых самолетов оценивается в 60 миллионов долларов.

"Внедрение этих последних мер - задержание российских частных самолетов на десятки миллионов фунтов показывает, что правительство не оставит камня на камне, лишая друзей Путина их роскошных игрушек", - сказал Шаппс.

Также задержан частный вертолет, принадлежащий российской фирме ООО "Геликон Групп".

Ранее мы сообщали, что Великобритания ввела санкции против семи олигархов из РФ. В списке: Абрамович, Сечин и Дерипаска.

Также мы писали, что Испания арестовала яхту российского олигарха, которую пытался затопить украинский моряк.

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