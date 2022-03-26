Британия арестовала частные самолеты друга Абрамовича Швидлера

Два самолета находились под следствием в аэропортах Фарнборо и Биггин Хилл в течение трех недель.

В субботу министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что подписал новые постановления об аресте самолетов.

Также министр отметил, что друзьям Путина не следует "наслаждаться роскошью", пока в Украине гибнут невинные люди.

По словам правительства, его состояние Швидлера оценивается в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, а стоимость изъятых самолетов оценивается в 60 миллионов долларов.

"Внедрение этих последних мер - задержание российских частных самолетов на десятки миллионов фунтов показывает, что правительство не оставит камня на камне, лишая друзей Путина их роскошных игрушек", - сказал Шаппс.

Также задержан частный вертолет, принадлежащий российской фирме ООО "Геликон Групп".