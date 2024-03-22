Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні: включає дрони та ППО

Допомога Україні від Британії

Нагадаємо, Британія є одним із основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Зокрема, українські захисники отримали танки Challenger 2, САУ AS-90, артилерійські снаряди та багато іншого озброєння.

Також британські інструктори допомагають навчати українських військовослужбовців, яких потім відправляють на фронт.

12 січня Велика Британія виділила найбільший з початку війни пакет допомоги Україні. Про це під час свого візиту до Києва заявив прем'єр країни Ріші Сунак.

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