Британия анонсировала новый пакет военной помощи Украине: включает дроны и ПВО

Помощь Украине от Британии

Напомним, Британия является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. В частности, украинские защитники получили танки Challenger 2, САУ AS-90, артиллерийские снаряды и много другого вооружения.

Также британские инструкторы помогают обучать украинских военнослужащих, которых затем отправляют на фронт.

12 января Великобритания выделила крупнейший с начала войны пакет помощи Украине. Об этом в ходе своего визита в Киев заявил премьер страны Риши Сунак.

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