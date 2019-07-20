В Британии заявили о задержании Ираном двух судов в Ормузском проливе

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что задержание Ираном двух судов под британским и либерийским флагами в Ормузском проливе неприемлемо. Об этом пишет Reuters.



Он отметил, что "крайне обеспокоен" ситуацией, и призвал к свободе навигации в регионе. Он также анонсировал правительственное заседание, где власти Британии рассмотрят варианты освобождения захваченных судов.

"Я скоро приеду на совещание COBR (национальная безопасность), чтобы рассмотреть, что мы знаем и что мы можем сделать, чтобы быстро обеспечить освобождение двух судов - судна под британским флагом и судна под либерийским флагом", - сказал Хант.

Министр добавил, что британский посол в Тегеране связался с иранским министерством иностранных дел для урегулирования ситуации, и что Британия тесно сотрудничает с международными партнерами.

Ранее сообщалось, что патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.

РБК-Украина писало, что ранее в Гибралтаре местные власти задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую США направили Великобритании. По информации властей Гибралтара, танкер вез груз сырой нефти на НПЗ Банияс в Сирии.