У Британії заявили про затримання Іраном двох судів в Ормузькій протоці

Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант заявив, що затримання Іраном двох суден під британським і ліберійським прапорами в Ормузькій протоці неприйнятне. Про це пише Reuters.

Він зазначив, що "вкрай стурбований" ситуацією, і закликав до свободи навігації в регіоні. Він також анонсував урядове засідання, де влада Британії розгляне варіанти звільнення захоплених судів.

"Я скоро приїду на нараду COBR (національна безпека), щоб розглянути, що ми знаємо і що ми можемо зробити, щоб швидко забезпечити звільнення двох суден - судна під британським прапором і судна під ліберійським прапором", - сказав Хант.

Міністр додав, що британський посол в Тегерані зв'язався з іранським міністерством закордонних справ для врегулювання ситуації, і що Британія тісно співпрацює з міжнародними партнерами.

Раніше повідомлялося, що патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав британський нафтовий танкер в Ормузькій протоці.

РБК-Україна писало, що раніше в Гібралтарі місцева влада затримали танкер Grace 1 на прохання, яку США направили Великобританії. За інформацією влади Гібралтару, танкер віз вантаж сирої нафти на НПЗ Баніяс в Сирії.