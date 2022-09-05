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В Британии заявили об успехах контрнаступления ВСУ и потерях российской армии

Фото: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

ВСУ имеют значительные успехи в контрнаступлении на юге, а российская армия еще не достигла ни одной из своих стратегических и понесла огромные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.

"На сегодня погибло более 25 000 российских солдат, а всего, если считать убитых, взятых в плен и зарегистрированных десятков тысяч дезертиров, это свыше 80 000 убитых, раненых и других категорий", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Уоллес прогнозирует, что эти потери будут еще долго влиять на российскую армию и ее боеспособность. По его словам, Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей.

"Украинская армия вступает в бой с российскими войсками, реализуя как артиллерийские, так и наземные операции. Они достигают реальных успехов, но понятно, как мы видели в других местах этого конфликта, бои близкие и тяжелые, и Украина несет потери, связанные с атакующими силами", - сказал Уоллес.

По его мнению, украинское контрнаступление нанесло серьезный ущерб ряду речных переправ с целью ограничить логистическую поддержку России.

Напомним, что украинские войска продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжение в Украину потери России составили 49800 солдат.

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