В Британии заявили об успехах контрнаступления ВСУ и потерях российской армии

"На сегодня погибло более 25 000 российских солдат, а всего, если считать убитых, взятых в плен и зарегистрированных десятков тысяч дезертиров, это свыше 80 000 убитых, раненых и других категорий", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Уоллес прогнозирует, что эти потери будут еще долго влиять на российскую армию и ее боеспособность. По его словам, Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей.

"Украинская армия вступает в бой с российскими войсками, реализуя как артиллерийские, так и наземные операции. Они достигают реальных успехов, но понятно, как мы видели в других местах этого конфликта, бои близкие и тяжелые, и Украина несет потери, связанные с атакующими силами", - сказал Уоллес.

По его мнению, украинское контрнаступление нанесло серьезный ущерб ряду речных переправ с целью ограничить логистическую поддержку России.