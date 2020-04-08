В Британии заявили об улучшении состояния Джонсона

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого недавно госпитализировали из-за осложнения заболевания коронавирусом, улучшается. Об этом заявил представитель Консервативной партии, канцлер-кассир Риши Сунак, передает BBC News.

По словам Сунака, сейчас британский премьер продолжает находиться в реанимации, но его состояние улучшается.

"Он сидел в постели и позитивно общался с клинической командой", - рассказал он.

Напомним, поздно вечером 6 апреля состояние больного коронавирусом британского премьера Джонсона резко ухудшилось. Руководителя правительства Британии госпитализировали в реанимационное отделение. До этого Джонсон лечился от коронавируса в домашних условиях.

Позже представитель премьерьер-министра Великобритании заявил, что у Джонсона отсутствует пневмония, которую может повлечь коронавирус. Также в британском правительстве сообщали, что Джонсон находится в стабильном состоянии и хорошем настроении.

Добавим, о том, что Джонсон заболел коронавирусом стало известно 27 марта. После обнаружения болезни глава британского правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит. Уже 3 апреля Джонсон заявлял, что чувствует себя лучше, после того как провел семь дней в изоляции.