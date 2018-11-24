У Британії заявили, що пІсля поразки ІДІЛ головну загрозу становить Росія

Фото: Марк Карлтон-Сміт (army.mod.uk)

Голова британського Генштабу вважає, що Британія не може не реагувати на загрози з боку РФ

Після поразки терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії, Росія є більшою загрозою для Британії і її союзників, ніж ісламістські "Аль-Каїда" та ІДІЛ. Про це заявив новий голова Генштабу ЗС Великої Британії генерал Марк Карлтон-Сміт, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю в Telegraph.

Генерал зазначив, що крім звичайної військової загрози Росія постійно прагне підірвати Захід, розробляючи нові можливості в кіберпросторі та космосі.

"Росія сьогодні безперечно становить набагато більшу загрозу для національної безпеки, ніж ісламістські "Аль-Каїда" і ІДІЛ. РФ продемонструвала, що вона готова використовувати військову силу для розширення власних національних інтересів і намагається використовувати уразливості, тільки-но знаходить їх", - вважає Карлтон-Сміт.

Він підкреслив, що, після поразки ІДІЛ у Іраку та Сирії і втрат бойовиків "Аль-Каїди" в Афганістані, головна загроза для Британії змінилася - після отруєння у Солсбері їй та союзникам довелося сфокусувати увагу на Росії.

Генерал додав, що Британія не може бути спокійна у зв'язку зі згаданою загрозою і ніяк не реагувати на неї.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Москва повинна змінити курс і припинити атаки проти світової безпеки і міжнародних договорів.