UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Британии завершили расследование потери документов об эсминце Defender

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны Великобритании завершило расследование инцидента, связанное с обнаружением в прошлом месяце на автобусной остановке секретных документов по британскому эсминцу Defender. В ведомстве заявили, что произошедшее не является результатом чьего-либо шпионажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Независимое расследование подтвердило обстоятельства потери, в том числе порядок обращения с документами в департаменте, место их потери и обстоятельства, при которых это произошло", - говорится в заявлении.

Отмечается, что следствие не нашло доказательств шпионажа и пришло к выводу, что "наши противники не скомпрометировали документы". Ответственное за них лицо отстранено от работы, а его допуск к секретным материалам приостановлен.

От дальнейших комментариев в ведомстве отказались, сославшись на соображения безопасности.

Напомним, ранее в руках журналистов телеканала BBC сообщил, что в руках его журналистов оказались секретные документы министерства обороны Британии, касающиеся возможной реакции России на проход эсминца. Документы якобы были обнаружены рядом с автобусной остановкой.

В Минобороны Великобритании назвали "ошибкой" потерю документов об эсминце и пообещали провести расследование инцидента.

Как писало РБК-Украина, 23 июня вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобританияэсминецдокументы