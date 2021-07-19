В Британии завершили расследование потери документов об эсминце Defender

Министерство обороны Великобритании завершило расследование инцидента , связанное с обнаружением в прошлом месяце на автобусной остановке секретных документов по британскому эсминцу Defender. В ведомстве заявили, что произошедшее не является результатом чьего-либо шпионажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса .

"Независимое расследование подтвердило обстоятельства потери, в том числе порядок обращения с документами в департаменте, место их потери и обстоятельства, при которых это произошло", - говорится в заявлении.

Отмечается, что следствие не нашло доказательств шпионажа и пришло к выводу, что "наши противники не скомпрометировали документы". Ответственное за них лицо отстранено от работы, а его допуск к секретным материалам приостановлен.

От дальнейших комментариев в ведомстве отказались, сославшись на соображения безопасности.