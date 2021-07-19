У Британії завершили розслідування втрати документів про есмінця Defender

Міністерство оборони Великобританії завершило розслідування інциденту , пов'язаному з виявленням минулого місяця на автобусній зупинці секретних документів по британському есмінцю Defender. У відомстві заявили, що подія не є результатом чийогось шпигунства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Великобританії Бена Уоллеса .

"Незалежне розслідування підтвердило обставини втрати, в тому числі порядок поводження з документами в Департаменті, місце їх втрати і обставини, за яких це сталося", - йдеться в заяві.

Відзначається, що слідство не знайшло доказів шпигунства і прийшло до висновку, що "наші противники не скомпрометували документи". Відповідальна за них особа відсторонена від роботи, а її допуск до секретних матеріалів призупинено.

Від подальших коментарів у відомстві відмовилися, пославшись на міркування безпеки.