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У Британії завершили розслідування втрати документів про есмінця Defender

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони Великобританії завершило розслідування інциденту, пов'язаному з виявленням минулого місяця на автобусній зупинці секретних документів по британському есмінцю Defender. У відомстві заявили, що подія не є результатом чийогось шпигунства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Великобританії Бена Уоллеса.

"Незалежне розслідування підтвердило обставини втрати, в тому числі порядок поводження з документами в Департаменті, місце їх втрати і обставини, за яких це сталося", - йдеться в заяві.

Відзначається, що слідство не знайшло доказів шпигунства і прийшло до висновку, що "наші противники не скомпрометували документи". Відповідальна за них особа відсторонена від роботи, а її допуск до секретних матеріалів призупинено.

Від подальших коментарів у відомстві відмовилися, пославшись на міркування безпеки.

Нагадаємо, раніше в руках журналістів телеканалу BBC повідомив, що в руках його журналістів опинилися секретні документи Міністерства оборони Британії, що стосуються можливої реакції Росії на прохід есмінця. Документи нібито були виявлені поруч з автобусною зупинкою.

У Міноборони Великобританії назвали" помилкою" втрату документів про есмінець і пообіцяли провести розслідування інциденту.

Як писало РБК-Україна, 23 червня поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю Defender Королівського флоту Британії.

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