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У Британії запустили в масове виробництво потенційну вакцину проти COVID-19

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 16:26
У Британії запустили в масове виробництво потенційну вакцину проти COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До вересня планують виготовити мільйон доз

У Великобританії запустили в масове виробництво потенційну вакцину проти коронавіруса COVID-19, яка ще не пройшла клінічні випробування. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що на даний момент потенційна вакцина, розроблена вченими Оксфордського університету, вже запущена у виробництво на семи підприємствах у Великобританії, континентальній Європі, Індії та Китаї. До вересня, коли повинні завершитися клінічні випробування вакцини, планують виготовити близько мільйона доз.

"Ми почали ризиковане виробництво цієї вакцини не тільки в невеликих масштабах, але і з мережею виробників у семи різних місцях по всьому світу. Мета полягає в тому, щоб приблизно до вересня отримати як мінімум мільйон доз, коли ми також сподіваємося отримати результати ефективності випробування", - повідомив професор університету Адріан Хілл.

На даний момент вчені оголосили набір добровольців для тестування вакцини на людях. В разі невдачі, втрати від виробництва препарату складуть десятки мільйонів фунтів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Великобританії почалося найбільша в світі випробування препаратів для лікування пацієнтів з коронавірусом COVID-19. У дослідженні "Відновлення" беруть участь більше 5 тис. пацієнтів у 165 лікарнях по всій Британії.

Також повідомлялося, що в США успішно пройшли випробування препарату Remdesivir для боротьби з коронавірусом. Пацієнти одужували менш ніж за тиждень.

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