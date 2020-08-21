У Британії зацікавлені у військовому партнерстві з Україною

Фото: прапори Британії (facebook.com-foreignoffice)

За словами Бена Воллеса, у Британії є певні технології та можливості, якими вона може підтримати Україну

Велика Британія зацікавлена в тому, щоб ділитися з Україною військовими технологіями, досвідом і бути партнером. Британії також є чому повчитися в України.

Про це в інтерв'ю газеті "День" заявив Бен Воллес, міністр оборони об'єднаного королівства.

За словами Воллеса, йдеться не лише про співпрацю в кораблебудуванні та у військово-морській сфері.

"Я бачу, що молоді чоловіки й жінки на кордоні з неконтрольованою територією на Донбасі гинуть або дістають поранення. І наша головна мета у співпраці з Україною - допомогти в захисті людей", - сказав Воллес.

Міністр вважає, що у Британії є певні технології та можливості, якими вона може підтримати Україну, і це все розпочнеться восени, коли Воллес передасть у листопаді в парламент глобальний тематичний огляд оборонної політики Британії.

"Вам не треба переживати: зараз немає нічого такого, що стояло б на шляху поглиблення наших відносин", - підкреслив міністр.

За його словами, наступного місяця Британія розпочне так звану Ініціативу з морської підготовки, яка передбачатиме підготовку військових водолазів, командно-штабні навчання.

"Нас у цьому підтримують Данія, Канада і США",- зазначив Воллес.

Водночас британський міністр наголосив, що його країна засвоює уроки України.

"Ми також вчимося в України.Тут проходить лінія фронту з російською агресією та підконтрольними Росії бойовиками з метою послабити Україну і домінувати в цьому регіоні. І я маю донести місцевий досвід до своєї країни і гарантувати, що наш тематичний оборонний огляд, який ми готуємо зараз, відображатиме уроки, які ми засвоїли тут, в Україні", - наголосив Воллес.

Зазначимо, що це вже другий за рахунком візит Волесса у якості очільника британського оборонного відомства. До цього він відвідував Україну, перебуваючи на посаді міністра з питань безпеки.

Нагадаємо, у травні Британія продовжила термін навчально-тренувальної операції "ORBITAL" для українських військових.

В лютому Україна і Велика Британія домовилися про наданні допомоги з боку Британії в посиленні інфраструктури українських Військово-морських сил.