В Британии на выборах в Европарламент лидирует инициатор Brexit

В Великобритании на выборах в Европарламент наибольшее количество голосов набирает партия, которой руководит инициатор кампании по выходу Великобритании из Европейского Союза (Brexit) Найджел Фараж. Об этом свидетельствуют данные после подсчета десятой доли бюллетеней, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Партия Brexit набирает 31,5 процента голосов, на втором месте - проевропейские "Либеральные демократы" с 20 процентами.

В то же время, как сообщается, две самые крупные партии Британии - Лейбористская и Консервативная - несут значительные потери. У лейбористов - 16,5 процента, у Консервативной партии - пятое место с 7,5 процента.

На четвертом месте по прохождению в Европарламент - "зеленые" (11,6%).

Отмечается, что на прошлых выборах в Европарламент в 2014 году в Великобритании первое место досталось также партии, возглавляемой Фаражем, тогда это была UKIP.

Напомним, пока действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 7 июня перестанет быть лидером Консервативной партии, что означает ее отставку с должности главы правительства. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за выхода Британии из Евросоюза.