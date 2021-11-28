В Британии ввели масочный режим для учебных заведений

Всем учащимся и сотрудникам, у которых подозревается или же будет подтвержден новый штамм коронавируса "Омикрон" - предложат самоизолироваться в течение 10 дней независимо от статуса их вакцинации или же возраста.

"Похоже, что вариант "Омикрон" может привести к большему отсутствию персонала и учеников, что усугубит и так очень тяжелую ситуацию", - заявил генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей Джефф Бартон.

Также Бартон призвал правительство увеличить финансирование школ, чтобы покрыть расходы, которые могут возникнуть в случае уменьшения количества людей во время выявленных случаев заболевания.