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В Британии ввели масочный режим для учебных заведений

Автор: Сергей Пышкин

В Британии вернули масочный режим для учебных заведений. Правило распространяется на всех работников, посетителей и учащихся старше 7-го класса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Всем учащимся и сотрудникам, у которых подозревается или же будет подтвержден новый штамм коронавируса "Омикрон" - предложат самоизолироваться в течение 10 дней независимо от статуса их вакцинации или же возраста.

"Похоже, что вариант "Омикрон" может привести к большему отсутствию персонала и учеников, что усугубит и так очень тяжелую ситуацию", - заявил генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей Джефф Бартон.

Также Бартон призвал правительство увеличить финансирование школ, чтобы покрыть расходы, которые могут возникнуть в случае уменьшения количества людей во время выявленных случаев заболевания.

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