В Британії ввели масковий режим для навчальних закладів

Усім учням та співробітникам, у яких підозрюється або ж буде підтверджений новий штам коронавірусу "Омікрон" - запропонують самоізолюватися протягом 10 днів незалежно від статусу їх вакцинації або ж віку.

"Схоже, що варіант "Омікрон" може призвести до більшої відсутності персоналу та учнів, що погіршить і так дуже важку ситуацію", - заявив генеральний секретар Асоціації керівників шкіл та коледжів Джефф Бартон.

Також Бартон закликав уряд збільшити фінансування шкіл, аби покрити витрати, які можуть виникнути у разі зменшення кількості персоналі під час виявлених випадків захворювання.