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В Британії ввели масковий режим для навчальних закладів

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Неділя 28 листопада 2021 23:10
В Британії ввели масковий режим для навчальних закладів Фото: в Британії ввели масковий режим для навчальних закладів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Британії повернули масковий режим для закладів освіти. Правило поширюється на усіх працівників, відвідувачів та учнів старше 7-го класу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Усім учням та співробітникам, у яких підозрюється або ж буде підтверджений новий штам коронавірусу "Омікрон" - запропонують самоізолюватися протягом 10 днів незалежно від статусу їх вакцинації або ж віку.

"Схоже, що варіант "Омікрон" може призвести до більшої відсутності персоналу та учнів, що погіршить і так дуже важку ситуацію", - заявив генеральний секретар Асоціації керівників шкіл та коледжів Джефф Бартон.

Також Бартон закликав уряд збільшити фінансування шкіл, аби покрити витрати, які можуть виникнути у разі зменшення кількості персоналі під час виявлених випадків захворювання.

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