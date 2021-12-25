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В Британии вооруженный мужчина проник на территорию замка королевы. Там находилась Елизавета II

Автор: Сергей Пышкин

В Британии задержали вооруженного мужчину, который проник на территорию замка королевы. В тот момент там Елизавета II праздновала Рождество.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сейчас мотивы мужчины неизвестны.

Задержанным оказался 19-летний житель Саутгемптона. Мужчина не успел проникнуть в здание, а Елизавета II и члены ее семьи были проинформированы об опасности.

Ранее стало известно о том, что королева приняла решение отказаться от празднования Рождества в своем поместье в Сандгрингеме из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

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Елизавета II