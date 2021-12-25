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У Британії озброєний чоловік проник на територію замку королеви. Там перебувала Єлизавета II

Автор: Сергій Пишкін

У Британії затримали озброєного чоловіка, який проник на територію замка королеви. У той момент там Єлизавета ІІ святкувала Різдво.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наразі мотиви чоловіка невідомі.

Затриманим виявився 19-річний мешканець Саутгемптона. Чоловік не встиг проникнути до будівлі, а Єлизавета ІІ та члени її сім’ї були проінформовані про небезпеку.

Раніше стало відомо про те, що королева прийняла рішення відмовитись від святкування Різдва у своєму маєтку у Сандгрінгемі через стрімке поширення нового штаму коронавірусу “Омікрон”.

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Єлизавета II