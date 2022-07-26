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В Британии внезапно прервались теледебаты кандидатов в премьеры: что произошло

Фото: Риши Сунак и Лиз Трасс (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Британии теледебаты между кандидатами на пост премьера прервались из-за того, что ведущая программы Кейт МакКанн потеряла сознание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Talk TV в Twitter.

Выборные дебаты проходили между главой МИД Лиз Трасс и экс-главой Минфина Риши Сунаком. Во время выступления Трасс был слышен грохот, эфир резко прервался.

"Кейт МакКанн (ведущая - ред.) потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям", - говорится в сообщении телеканала.

Напомним, ранее стало известно, что в Великобритании завершился очередной этап выборов на пост будущего лидера Консервативной партии и премьер-министра.

В финал вошли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.

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