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У Британії раптово перервалися теледебати кандидатів у прем'єри: що сталося

Фото: Ріші Сунак та Ліз Трасс (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Британії теледебати між кандидатами на пост прем'єра перервалися через те, що ведуча програми Кейт МакКанн втратила свідомість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Talk TV в Twitter.

Виборні дебати проходили між главою МЗС Ліз Трасс і екс-главою Мінфіну Ріші Сунаком. Під час виступу Трасс був чутний гуркіт, ефір різко перервався.

"Кейт МакКанн (ведуча - ред.) втратила свідомість в прямому ефірі сьогодні ввечері, і незважаючи на те, що в неї все гаразд, за порадою медиків ми не відновимо дебати. Ми приносимо вибачення нашим глядачам і слухачам", - йдеться в повідомленні телеканалу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Великобританії завершився черговий етап виборів на пост майбутнього лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра.

У фінал увійшли колишній міністр фінансів Ріші Сунак і чинний міністр закордонних справ Ліз Трасс.

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