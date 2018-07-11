У Британії помер колишній генсек НАТО

Пітер Каррінгтон помер у віці 99 років

У Великобританії помер колишній генеральний секретар НАТО і екс-глава Міністерства закордонних справ (МЗС) країни Пітер Каррінгтон. Про це повідомляється на сайті Палати лордів.

Зазначимо, що пост глави МЗС він займав в період з 5 травня 1979 по 5 квітня 1982 року, посаду генсека НАТО Каррінгтон обіймав з 1984 по 1988 рік.

Повідомляється, що Каррінгтон помер у понеділок, 9 липня, йому було 99 років. В офісі прем'єр-міністра Британії Терези Мей назвали його смерть "дуже сумною новиною".

За словами її попередника на цій посаді, Девіда Кемерона, Каррінгтон був прекрасною людиною і великим держслужбовцям". Також Кемерон відзначив, що його буде дуже не вистачати.

Нагадаємо, 7 липня 2018 року помер український дисидент, політик і громадський діяч Левко Лук'яненко.