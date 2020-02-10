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В Британии удвоилось количество зараженных коронавирусом

Новости » В мире     10.02.2020 - 13:14
В Британии удвоилось количество зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

Количество инфицированных увеличилось до 8

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом 2019-nCoV в Британии увеличилось до 8. Об этом сообщает Reuters.

Ранее утром в Британии зафиксировали четыре случая заболевания. Однако к обеду количество инфицированных удвоилось до 8, заявил главный медицинский директор Англии Крисс Уитти.

По его словам, 4 новых пациента с коронавирусом контактировали с британским бизнесменом из Брайтона, который ранее во Франции заразил троих граждан Великобритании.

Сообщается, что все инфицированные были изолированы в больницу Эрроу-парк в Виррале и Парк Кентс Хилл в Милтон-Кейнс.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок объявил вирус "серьезной и непосредственной угрозой общественному здоровью", что дает правительству больше полномочий для изоляции людей.

"Мы усиливаем наши нормативные акты, с тем чтобы мы могли держать людей в изоляции для их собственной безопасности, и если специалисты в области общественного здравоохранения считают, что они могут подвергнуться риску распространения вируса среди других представителей общественности", - сказал Хэнкок.

Напомним, по состоянию на 10 февраля, в мире зафиксировано больше 40,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

Также РБК-Украина сообщало, что во Всемирной организации здравоохранения назвали "вершиной айсберга" ситуацию с распространением коронавируса в мире.

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