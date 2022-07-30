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В Британии требуют выдворить посольство РФ после призыва к казни украинских пленных

Фото: Крис Брайант, депутат Лейбористской партии Британии (flickr by Cardiff JOMEC)
Автор: Иван Носальский

Депутат Лейбористской партии Британии Крис Брайант призвал власти Британии выдворить российское посольство после твита о пленных бойцах ССО "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Брайанта в Twitter.

"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс (министр иностранных дел Британии - ред.), что вы собираетесь делать?", - написал депутат.

Напомним, ранее посольство РФ в Британии призывало казнить украинских военнослужащих полка "Азов".

В сообщении дипломатов страны-агрессора говорится, что украинские бойцы "заслуживают смерти, но не расстрела, а повешения".

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