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У Британії вимагають видворити посольство РФ після заклику до страти українських полонених

Фото: Кріс Брайант, депутат Лейбористської партії Британії (flickr by Cardiff JOMEC)
Автор: Іван Носальський

Депутат Лейбористської партії Британії Кріс Брайант закликав владу Британії видворити російське посольство після твіту про полонених бійців ССО "Азов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брайанта в Twitter.

"Це має бути незаконно. Це заклик до військових злочинів. Час Великобританії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трасс (міністр закордонних справ Британії - ред.), що ви збираєтеся робити?", - написав депутат.

Нагадаємо, раніше посольство РФ у Британії закликало стратити українських військовослужбовців полку "Азов".

У повідомленні дипломатів країни-агресора говориться, що українські бійці "заслуговують смерті, але не розстрілу, а повішення".

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