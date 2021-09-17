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В Британии суд засекретил на 90 лет завещание принца Филиппа

Автор: Тиберий Юрик

Председатель подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона Эндрю Мафарлейн отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа. Это сделано для того, чтобы защитить "достоинство и репутацию" его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что по итогам заседания Мафарлейн принял решение не нарушать многолетнюю традицию и разрешил не вскрывать завещание члена королевской семьи.

"Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей из этой небольшой группы, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов ее семьи", - заявил судья.

не слышал о его содержании.

Завещание будет храниться в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона вместе с еще 30 закрытыми конвертами с последней волей умерших в разные годы членов королевской семьи.

По данным издания, традицию нарушили лишь однажды. Завещание принцессы Дианы было опубликовано после ее смерти в 1997 году. Согласно ему, имущество она оставила в доверительном управлении, чтобы оно досталось ее сыновьям по достижении 25 лет.

Напомним, что принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Его похороны состоялись 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

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ВеликобританияПринц Филипп