У Британії суд засекретив на 90 років заповіт принца Філіпа

Відзначається, що за підсумками засідання Мафарлейн прийняв рішення не порушувати багаторічну традицію і дозволив не розкривати заповіт члена королівської сім'ї.

"Необхідно збільшити ступінь захисту дійсно особистих аспектів життя людей з цієї невеликої групи, щоб зберегти гідність монарха і близьких членів її сім'ї", - заявив суддя.

не чув про його зміст.

Заповіт буде зберігатися в сейфі голови підрозділу по сімейних справах Високого суду Лондона разом з ще 30 закритими конвертами з останньою волею померлих в різні роки членів королівської сім'ї.

За даними видання, традицію порушили лише одного разу. Заповіт принцеси Діани було опубліковано після її смерті в 1997 році. Згідно з ним, майно вона залишила в довірчому управлінні, щоб воно дісталося її синам після досягнення 25 років.