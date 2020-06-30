В Британии считают своей целью помочь Украине войти в ЕС

Украина хочет войти в состав Европейского Союза. Цель Британии помочь нашей стране добраться туда.

Об этом посол Британии Мелинда Симмонс заявила в интервью РБК-Украина.

Несмотря на то, что страна уже вышла из состава Евросоюза, в Британии говорят, что хотят помочь со вступлением.

По словам посла, премьер-министр Борис Джонсон хотел видеть крепкий блок и больше разнообразия в плане торговли. Поэтому был референдум, на котором приняли решение выйти из ЕС.

"Это результат референдума, это то, что британцы хотят для своей страны", - сказала Симмонс.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины сейчас - очень удобный момент для вступления в Европейский Союз после выхода Великобритании из блока.

"Одна большая страна сделала exit, возможно для Украины настало время сделать enter", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина на пути к вступлению в Евросоюз введет еще три "безвиза" - промышленный, продовольственный и авиационный.

Отметим, что очередной саммит Украина-ЕС запланирован на 1 октября.