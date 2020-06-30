У Британії вважають своєю метою допомогти Україні увійти в ЄС

Україна хоче увійти до складу Європейського Союзу. Мета Британії допомогти нашій країні дістатися туди.

Про це посол Британії Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

Не зважаючи на те, що країна вже вийшла зі складу Євросоюзу, у Британії говорять, що хочуть допомогти зі вступом.

За словами посла, прем'єр-міністр Борис Джонсон хотів бачити міцний блок і більше різноманіття в плані торгівлі. Тому був референдум, на якому прийняли рішення вийти з ЄС.

"Це результат референдуму, це те, що британці хочуть для своєї країни", - сказала Сіммонс.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський заявив, що для України зараз - дуже зручний момент для вступу в Європейський Союз після виходу Великобританії з блоку.

"Одна велика країна зробила exit, можливо для України настав час зробити enter", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Україна на шляху до вступу у Євросоюз запровадить ще три "безвізи" - промисловий, продовольчий і авіаційний.

Зазначимо, черговий саміт Україна-ЄС запланований на 1 жовтня.