В Британии считают действия Ирана по ядерной сделке угрозой нацбезопасности

Фото: Доминик Рааб (из открытых источников)

Ранее в Иране заявили об увеличении добычи обогащения урана

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств ядерного соглашения несут угрозу национальной безопасности Британии. Об этом сообщает Reuters.

Рааб призвал Иран выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению ядерного соглашения, заключенного в 2015 году.

"Последние действия Ирана явно противоречат соглашению и представляют угрозу для нашей национальной безопасности. Мы хотим найти путь вперед через конструктивный международный диалог, но Иран должен выполнить взятые на себя обязательства и срочно вернуться к полному соблюдению", - сказал глава МИД Великобритании.

Напомним, в понедельник, 4 ноября, правительство Ирана заявило об очередном шаге сокращения обязательств ядерного соглашения. В частности, было объявлено, что Иран удваивает количество центрифуг для обогащения урана.

Также сообщалось, что в Иране исключили возможность проведения любых переговоров с США. По словам верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, диалог с США невозможен, так как Америка не планирует снимать санкции.