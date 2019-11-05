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У Британії вважають дії Ірану з ядерної угоди загрозою нацбезпеці

Новини » В світі     05.11.2019 - 21:58
У Британії вважають дії Ірану з ядерної угоди загрозою нацбезпеці
Фото: Домінік Рааб (з відкритих джерел)

Раніше в Ірані заявили про збільшення видобутку збагачення урану

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що нові кроки Ірану щодо скорочення зобов'язань ядерної угоди несуть загрозу національної безпеки Британії. Про це повідомляє Reuters.

Рааб закликав Іран виконувати взяті на себе зобов'язання щодо дотримання ядерної угоди, укладеної в 2015 році.

"Останні дії Ірану явно суперечать угоди і представляють загрозу для нашої національної безпеки. Ми хочемо знайти шлях вперед через конструктивний міжнародний діалог, але Іран повинен виконати взяті на себе зобов'язання і терміново повернутися до повного дотримання", - сказав глава МЗС Великобританії.

Нагадаємо, у понеділок, 4 листопада, уряд Ірану заявив про черговий крок скорочення зобов'язань ядерної угоди. Зокрема, було оголошено, що Іран подвоює кількість центрифуг для збагачення урану.

Також повідомлялося, що в Ірані виключили можливість проведення будь-яких переговорів з США. За словами верховного лідера Ірану аятолла Алі Хаменеї, діалог з США неможливий, так як Америка не планує знімати санкції.

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