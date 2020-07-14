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У Британії літак здійснив вимушену посадку через записку про бомбу

Лондон, Вівторок 14 липня 2020 15:41
У Британії літак здійснив вимушену посадку через записку про бомбу
Фото: літак авіакомпанії Ryanair (wikimedia.by/AlexBabashov)
Автор: Анастасия Рокитна

Літак Boeing 737 летів з польського Кракова в Дублін

Літак авіакомпанії Ryanair, який летів в Ірландію, здійснив вимушену посадку в Лондоні через повідомлення про бомбу на борту. Двоє підозрюваних вже затримано.

Про це повідомляє BBC.

Зазначимо, літак Boeing 737 летів з польського Кракова в Дублін. Однак у Лондоні він був змушений здійснити вимушену посадку в аеропорту Станстед.

В туалеті на борту була виявлена записка, в якій стверджувалося, що в салоні знаходяться "вибухові речовини", пише видання. Літак приземлився і всі пасажири були евакуйовані.

"Після проведення слідчих заходів у літаку ми змогли встановити, що на борту не було нічого підозрілого. Літак був переданий назад аеропорту Станстеда і компанії-оператору. Два чоловіки, 47-річний та 26-річний, були заарештовані за підозрою в створенні загрози для літака", - йдеться в заяві поліції Ессекса.

Нагадаємо, у Росії екстрено сів пасажирський літак через повідомлення про бомбу на борту.

Зазначимо, у міжнародному аеропорту "Ньюварк", в Нью-Йорку, здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії United Airlines.

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