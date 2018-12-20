В Британии намерены ввести санкции против российского телеканала

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В продукции RT усмотрели семь нарушений, представляющих серьезное несоответствие британскому кодексу вещания

Британский медиарегулятор Ofcom, после проверок пропагандистских программ телеканалов РФ, в четверг, 20 декабря, признал российский телеканал RT виновным в нарушении принципа объективности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

В продукции RT усмотрели семь нарушений, представляющих серьезное несоответствие британскому кодексу вещания.

"Мы сообщили RT, что склонны рассмотреть вопрос о применении санкций в соответствии с законом", - подчеркивается в заявлении

Представители RT сообщили, что "чрезвычайно расстроены" решением медиарегулятора. Телеканал в ближайшее время сообщит о дальнейших шагах, которые намерен предпринять в связи с обвинением Ofcom.

Напомним, британский медиарегулятор Ofcom решил проверить программы, которые транслируются в Балтии двумя российскими телеканалами "НТВ Мир" и "РЕН ТВ", на наличие пропаганды. Информация о пропаганде поступила от Министерства иностранных дел Латвии

Ранее сообщалось, что Канада выделит Украине почти 2,5 млн долларов для поддержки борьбы с российской пропагандой во время выборов в 2019 году.