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У Британії мають намір ввести санкції проти російського телеканалу

Новини » Політика    20.12.2018 - 14:59
У Британії мають намір ввести санкції проти російського телеканалу
Ілюстративне фото (twitter.com/fakeofforg)

У продукції RT побачили сім порушень, що представляють серйозну невідповідність британському кодексу мовлення

Британський медиарегулятор Ofcom, після перевірок пропагандистських програм телеканалів РФ, у четвер, 20 грудня, визнав російський телеканал RT винним у порушенні принципу об'єктивності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

У продукції RT побачили сім порушень, що представляють серйозну невідповідність британському кодексом мовлення.

"Ми повідомили RT, що схильні розглянути питання про застосування санкцій згідно з законом", - підкреслюється в заяві

Представники RT повідомили, що "надзвичайно засмучені" рішенням медиарегулятора. Телеканал найближчим часом повідомить про подальші кроки, які мають намір вжити у зв'язку з обвинуваченням Ofcom.

Нагадаємо, британський медиарегулятор Ofcom вирішив перевірити програми, які транслюються в Балтії двома російськими телеканалами "НТВ Мир" і "РЕН ТВ", на наявність пропаганди. Інформація про пропаганду надійшла від Міністерства закордонних справ Латвії

Раніше повідомлялося, що Канада виділить Україні майже 2,5 млн доларів для підтримки боротьби з російською пропагандою під час виборів в 2019 році.

 

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