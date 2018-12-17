Британия проводит проверку пропагандистских программ телеканалов РФ

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Речь идет о программах от 2 и 3 апреля 2018 года, посвященных отравлению в Солбери

Британский медиарегулятор Ofcom проверяет программы, которые транслируются в Балтии двумя российскими телеканалами "НТВ Мир" и "РЕН ТВ", на наличие пропаганды. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

В издании отмечают, что информация о пропаганде поступила от Министерства иностранных дел Латвии. Речь идет о программах от 2 и 3 апреля 2018 года, посвященных отравлению в Солбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В МИД добавили, что материалы, которые появлялись в эфире Russia Today имеют пропагандистский характер.

"Эти российские телеканалы, которые вещают в нашей стране, являются неприкрытой пропагандой", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, "НТВ Мир" и "Рен ТВ" могут передавать программы из России в рамках Европейского Союза благодаря лицензиям Ofcom, принадлежащих компании Baltic Media Alliance Ltd, зарегистрированной по адресу в центре Лондона. По словам исполнительного директора компании, Маргуса Мерима, оба каналы делают акцент на темах, связанных с развлечениями и культурой.

Ранее сообщалось, что Канада выделит Украине почти 2,5 млн долларов для поддержки борьбы с российской пропагандой во время выборов в 2019 году.