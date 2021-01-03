У Британії дозволять змішувати вакцини від коронавірусу

Фото: вакцина (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Великобританії дозволяти робити щеплення проти COVID-19 різними вакцинами, не дивлячись на відсутність даних про ступінь імунітету, що забезпечується змішуванням доз. Однак лише в рідкісних випадках.

Про це повідомляє Reuters.

Британський уряд опублікував керівні принципи. Влада заявила, що громадянам можна зробити поєднання двох щеплень від COVID-19, наприклад, якщо такої ж дози вакцини немає у наявності.

"Якщо та ж вакцина недоступна, або якщо перший отриманий препарат невідомий, розумно запропонувати одну дозу доступного препарату для завершення графіка вакцинації", - говорять оприлюднені принципи.

Глава відділу імунізації у Міністерстві охорони здоров'я Англії Мері Рамзі зазначила, що це буде відбуватися тільки в дуже рідкісних випадках.

При цьому уряд не рекомендує змішувати вакцини, які вимагають введення як мінімум двох доз з інтервалом у декілька тижнів.

Британія стала першою країною, яка надала дозвіл вакцинам Pfizer/BioNTech і AstraZeneca в грудні.

Вони обидві призначені для введення у вигляді двох ін'єкцій з інтервалом у декілька тижнів, але не призначені для змішування разом.

Нові правила уряду свідчать, що "немає доказів взаємозамінності вакцин проти COVID-19, хоча дослідження ще тривають".

У рекомендаціях звертають увагу, що слід докласти всіх зусиль для завершення режиму імунізації однією і тією ж вакциною. Однак якщо пацієнт знаходиться в "безпосередній групі високого ризику" або вважається "малоймовірним, що він знову приїде", йому можуть бути введені інші вакцини.

Нагадаємо, в Британії в кінці грудня зафіксували 55 892 випадків зараження коронавірусом за добу. Це найбільший показник за час пандемії.

Як писало РБК-Україна, уряд Великобританії не розглядає введення загальнонаціонального жорсткого карантину в країні.