В Британии рассказали о степени опасности остатков "Новичка" в Солсбери

Фото: Дин Хейдон (скрин видео)

Остатками вещества можно было убить тысячи людей

Нервно-паралитическим веществом "Новичок", оставшимся во флаконе после отравления, можно было отравить несколько тысяч человек. Об этом заявил координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC Panorama.

По его словам, когда полиция обнаружила флакон, в нем еще оставалось существенное количество вещества. Дин Хейдон отметил, что остатками вещества было убить тысячи людей.

Отметим, ранее полиция Британии опубликовала новые видеозаписи, что связаны с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Напомним, в расследовании Bellingcat было установлена личность "Руслана Боширова", одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Как отмечает издание, в поиске помог сайт военного училища, опубликовавшего список своих выпускников, ставших "Героями России". Среди них был Анатолий Чепига. Выписка из системы "Российский паспорт" 2014 года подтвердила эту гипотезу.

Ранее в Британии установили личности двух мужчин, которые фигурируют в отравлении Скрипалей в английском городе Солсбери. Их обвинили в заговоре с целью убийства с использованием вещества "Новичок". Позже было установлено, что сотрудники ГРУ РФ, которых подозревают в отравлении Скрипалей, с сентября 2016 года по март 2018 почти 30 раз летали в Европу, чаще всего - в Женеву. Также в Британии заявили, что подозреваемые в Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами военной разведки России.