У Британії розповіли про ступінь небезпеки залишків "Новачка" у Солсбері

Фото: Дін Хейдон (скрін відео)

Залишками речовини можна було вбити тисячі людей

Нервово-паралітичним речовиною "Новачок", що залишився у флаконі після отруєння, можна було отруїти декілька тисяч чоловік. Про це заявив координатор контртерористичного підрозділу поліції Лондона Дін Хейдон, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC Panorama.

За його словами, коли поліція виявила флакон, що у нього ще залишалася істотна кількість речовини. Дін Хейдон зазначив, що залишками речовини було вбито тисячі людей.

Зазначимо, раніше поліція Британії опублікувала нові відеозаписи, що пов'язані з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері.

Нагадаємо, розслідуванні Bellingcat було встановлено особу "Руслана Боширова", одного з двох співробітників ГРУ, обвинувачених в отруєнні Скрипалів. Як відзначає видання, в пошуку допоміг сайт військового училища, що опублікував список своїх випускників, які стали "Героями Росії". Серед них був Анатолій Чепіга. Виписка з системи "Російський паспорт" 2014 року підтвердила цю гіпотезу.

Раніше в Британії встановили особи двох чоловіків, які фігурують в отруєнні Скрипалів в англійському місті Солсбері. Їх звинуватили у змові з метою вбивства з використанням речовини "Новачок". Пізніше було встановлено, що співробітники ГРУ РФ, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів, з вересня 2016 року по березень 2018 майже 30 разів літали в Європу, найчастіше - в Женеву. Також у Британії заявили, що підозрювані Олександр Петров і Руслан Боширов є офіцерами військової розвідки Росії.