В Британии рассказали, сколько человек могли подвергнуться риску отравления в Солсбери

130 человек могли отравиться веществом нервно-паралитического действия

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 130 человек в Солсбери могли отравиться веществом нервно-паралитического действия. Об этом сообщает Reuters.

"По нашим оценкам, более 130 человек в Солсбери могли подвергнуться риску отравления веществом нервно-паралитического действия", - сказала Мэй, выступая в парламенте.

По ее словам, также есть данные, что Россия в последние десять лет разрабатывала пути доставки нервно-паралитических веществ до целей. Возможно, для убийств по политическим мотивам, добавила Мэй.

Мэй также сказала, что Россия скрывала применение химического оружия правительством Башара Асада в Сирии.

Напомним, ранее Мэй приветствовала решение США, Канады и ряда стран ЕС о высылке российских дипломатов. В частности, по словам британского премьера, это показало, что союзники Великобритании "стоят плечом к плечу, посылая сильнейший сигнал России, что она не может продолжать нарушать международное законодательство".