У Британії розповіли, скільки людей могли піддатися ризику отруєння в Солсбері

130 чоловік могли отруїтися речовиною нервово-паралітичної дії

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що 130 осіб у Солсбері могли отруїтися речовиною нервово-паралітичної дії. Про це повідомляє Reuters.

"За нашими оцінками, понад 130 людей у Солсбері могли піддатися ризику отруєння речовиною нервово-паралітичної дії", - сказала Мей, виступаючи в парламенті.

За її словами, також є дані, що Росія в останні десять років розробляла шляхи доставки нервово-паралітичних речовин до цілей. Можливо, для вбивств по політичним мотивам, додала Мей.

Мей також сказала, що Росія приховувала застосування хімічної зброї урядом Башара Асада в Сирії.

Нагадаємо, раніше Мей привітала рішення США, Канади і низки країн ЄС про висилку російських дипломатів. Зокрема, за словами британського прем'єра, це показало, що союзники Великобританії "стоять плечем до плеча, посилаючи найсильніший сигнал Росії, що вона не може продовжувати порушувати міжнародне законодавство".