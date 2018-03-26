Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Британії розповіли, скільки людей могли піддатися ризику отруєння в Солсбері

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 20:59
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

130 чоловік могли отруїтися речовиною нервово-паралітичної дії

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що 130 осіб у Солсбері могли отруїтися речовиною нервово-паралітичної дії. Про це повідомляє Reuters.

"За нашими оцінками, понад 130 людей у Солсбері могли піддатися ризику отруєння речовиною нервово-паралітичної дії", - сказала Мей, виступаючи в парламенті.

За її словами, також є дані, що Росія в останні десять років розробляла шляхи доставки нервово-паралітичних речовин до цілей. Можливо, для вбивств по політичним мотивам, додала Мей.

Мей також сказала, що Росія приховувала застосування хімічної зброї урядом Башара Асада в Сирії.

Нагадаємо, раніше Мей привітала рішення США, Канади і низки країн ЄС про висилку російських дипломатів. Зокрема, за словами британського прем'єра, це показало, що союзники Великобританії "стоять плечем до плеча, посилаючи найсильніший сигнал Росії, що вона не може продовжувати порушувати міжнародне законодавство".

Справа Скрипаля: російських дипломатів висилають з ряду країн (оновлюється) Російські дипломати, яких висилає Україна, працюють на спецслужби РФ, - МЗС
Темы: Справа Скрипаля    Теги публікації: Російська Федерація, Великобритания, Тереза Мэй  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top