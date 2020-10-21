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В Британии распылили неизвестное вещество в трех заведениях, есть пострадавшие

Уэст-Мидлендс, Среда 21 октября 2020 15:21
В Британии распылили неизвестное вещество в трех заведениях, есть пострадавшие
Фото: спрей (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В британском графстве Уэст-Мидлендс распылили неизвестное вещество в заведениях Pizza Hut, Tesco и McDonald's. В результате инцидента 15 лицам понадобилась помощь из-за проблем с дыханием.

Об этом сообщает агентство BBC News.

Четырнадцати пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако одного человека пришлось госпитализировать. Никто из пострадавших не понес критических последствий.

Сейчас эксперты-криминалисты устанавливают природу вещества, которое распили в заведениях. Правоохранители разыскивают причастных к этому правонарушению.

Напомним, в феврале в одной из школ Днепра неизвестные распылили смесь из перцового баллончика. Помощь понадобилась 10 ученикам, восьмерых из них - пришлось госпитализировать.

Также РБК-Украина писало, что в одном из районов Одессы пришлось эвакуировать лицей из-за разлитого раствора аммиака. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, в прошлом году в Чернигове эвакуировали школу из-за распыления неизвестного вещества. Тогда пострадали несколько учеников, их доставили в областную детскую больницу.

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