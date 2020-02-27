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В Днепре в одной из школ применили перцовый баллончик, восемь госпитализированных

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 19:52
В Днепре в одной из школ применили перцовый баллончик, восемь госпитализированных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У многих учеников начался приступ кашля и сильно слезились глаза

В Днепре в одной из школ распылили смесь из перцового баллончика, в результате восьмерых учеников госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что у многих учеников начался приступ кашля и сильно слезились глаза.

"Серьезных аллергических реакций и отравления удалось избежать, но учебу все же пришлось приостановить", - говорится в сообщении.

Известно, что кто-то из учеников распылил в помещении перцовый баллончик. Все произошло в коридоре на третьем этаже.

Изначально никто из школьников не придал этому значения, но когда у детей начали слезиться глаза, они сразу же рассказали об этом преподавателям. Те, в свою очередь, вызвали на место скорую помощь.

Сейчас за медицинской помощью обратились 10 учеников.

Они жаловались на кашель и сильное жжение в глаза. Никто из них серьезно не пострадал.

Но медики настояли на госпитализации восьми из них, чтобы обследовать и окончательно убедиться, что с подростками все в порядке.

Напомним, в Черкассах в школе №29 распылили газ, из-за чего в больницу было госпитализированы 20 учеников. Инцидент произошел 10 сентября около 12:30. Сообщается, что агрессивную газовою смесь было распылено в фойе школы.

Как сообщало РБК-Украина, в мае в Житомирской области из-за распыления газа пострадали 13 детей. Газ распылил один из учеников школ города Коростышев в туалетном помещении.

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