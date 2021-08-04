В Британии прошла церемония прощания с кораблями, которые передадут ВМС Украины

В Великобритании простились с двумя противоминными кораблями класса Sandown. Они продолжат службу в Военно-морских силах ВС Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Королевского ВМФ Великобритании.
"Прощай и спасибо за вашу службу, HMS Blyth и HMS Ramsey. Как два минных охотника вы были выведены из эксплуатации после 41 года коллективной службы", - говорится в Twitter британского флота.
Церемония прощания прошла на военно-морской базе Клайд. С кораблей спустили флаги Королевского флота. "Пришло время попрощаться с кораблем, который был и домом, и образом жизни для многих", - сказал последний командир HMS Ramsey капитан-лейтенант Джоэл Робертс.
Фото: в Британии простились с кораблями перед передачей ВМС Украины (twitter.com/RoyalNavy)
Напомним, в начале июля министр обороны Андрей Таран заверил, что при поддержке США и Британии в следующем году в Украине может появиться свой "москитный флот".
Отметим, ранее сообщалось, что США в следующем году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI.