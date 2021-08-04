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У Британії пройшла церемонія прощання з кораблями, які передадуть ВМС України

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Великобританії попрощалися з двома протимінними кораблями класу Sandown. Вони продовжать службу у Військово-Морських силах ЗС України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Королівського ВМФ Великобританії.

"Прощай і дякую за вашу службу, HMS Blyth і HMS Ramsey. Як два мінних мисливців ви були виведені з експлуатації після 41 року колективної служби", - йдеться в Twitter британського флоту.

Церемонія прощання пройшла на військово-морській базі Клайд. З кораблів спустили прапори Королівського флоту. "Настав час попрощатися з кораблем, який був як домом, так і способом життя для багатьох", - сказав останній командир HMS Ramsey капітан-лейтенант Джоел Робертс.

Фото: у Британії попрощалися з кораблями перед передачею ВМС України (twitter.com/RoyalNavy)

Нагадаємо, на початку липня Міністр оборони Андрій Таран запевнив, що за підтримки США і Британії наступного року в Україні може з'явитися свій "москітний флот".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що США наступного року почнуть передачу Україні бойових катерів Mark VI.

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ВеликобританіяВМС України