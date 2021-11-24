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В Британии произошел пожар на пластиковом заводе. Местным советуют закрыть окна и двери

Автор: Сергей Пышкин

В городе Хессл Великобритании призвали население не открывать двери и окна. На местном пластиковом предприятии произошел серьезный пожар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

"Сейчас мы находимся на месте инцидента в районе Хессла. Мы рекомендуем местным жителям закрыть окна и двери", - говорится в сообщении пожарной службы.

На фотографиях и кадрах видео, которые распространяются по сети, можно увидеть бушующее пламя и огромные клубы черного дыма. В то же время очевидцы сообщают о том, что с места событий слышны многочисленные взрывы.

Пока дополнительной информации о масштабах пожара нет.

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ВеликобританияПожар