В Британии произошел пожар на пластиковом заводе. Местным советуют закрыть окна и двери

"Сейчас мы находимся на месте инцидента в районе Хессла. Мы рекомендуем местным жителям закрыть окна и двери", - говорится в сообщении пожарной службы.

На фотографиях и кадрах видео, которые распространяются по сети, можно увидеть бушующее пламя и огромные клубы черного дыма. В то же время очевидцы сообщают о том, что с места событий слышны многочисленные взрывы.

Пока дополнительной информации о масштабах пожара нет.