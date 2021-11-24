В Британії сталася пожежа на пластиковому заводі. Місцевим радять зачинити вікна та двері

В місті Хессл Великобританії закликали населення не відчиняти двері та вікна. На місцевому пластиковому підприємстві сталася серйозна пожежа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.
"Наразі ми знаходимося на місці інциденту в районі Хессла. Ми рекомендуємо місцевим жителям закрити вікна та двері", - йдеться у повідомленні пожежної служби.
На фотографіях та кадрах відео, які поширюються мережею, можна побачити полум’я, яке бушує та величезні клуби чорного диму. Водночас очевидці повідомляють про те, що з місця подій чутні численні вибухи.
Наразі додаткової інформації про масштаби пожежі немає.