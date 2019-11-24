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У Британії з'явився ще один обвинувачений у справі про трупи у вантажівці

Новини » Суспільство     24.11.2019 - 16:14
У Британії з'явився ще один обвинувачений у справі про трупи у вантажівці
Фото: поліція Великобританії (STV)

Ним виявився 23-річний уродженець Північної Ірландії Крістофер Кеннеді

У Великобританії в ході розслідування загибелі 39 в'єтнамців ще одному чоловікові висунули звинувачення. Про це повідомляє поліція графства Ессекс.

У поліції повідомили, що ним виявився 23-річний уродженець Північної Ірландії Крістофер Кеннеді. Його звинувачують у змові з метою організації пересування людей для їх експлуатації та надання допомоги нелегальної імміграції.

Нагадаємо, співробітники поліції Великобританії затримали жителя Північної Ірландії за підозрою до причетності до загибелі 39 мігрантів з Въетнама в Ессексі.

23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла з фургона.

РБК-Україна повідомляло, що за даними поліції, всі загиблі у вантажівці були в'єтнамцями. Раніше поліція В'єтнаму затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми. Затримання у В'єтнамі провели після того, як британська поліція заарештувала чотирьох осіб і оголосила в розшук двох братів з Північної Ірландії.

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