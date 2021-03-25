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У Британії зазнав аварії літак Королівських повітряних сил

Новость на русском → Корнуолл, Четвер 25 березня 2021 14:27
У Британії зазнав аварії літак Королівських повітряних сил Фото: Hawk T1 (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

В графстві Корнуолл на заході Англії зазнав аварії реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу літака катапультувалися і вижили.

Про це повідомляє Sky News.

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що літак належить 736-ї ескадрильї військово-морської авіації, розташованої на авіабазі Culdrose.

"Екстрені служби в цей час знаходяться в районі Сент-Мартінс, недалеко від міста Хестон. Вони були спрямовані туди після повідомлень про падіння літака", - повідомила прес-служба місцевої поліції в Twitter.

Двох людей госпіталізовано, загрози їх життю немає.

Місцевих жителів просять уникати місця аварії.

Нагадаємо, на початку тижня на Тайвані зазнали аварії два винищувачі F-5E, які зіткнулися в повітрі. Аварія сталася під час тренувальної місії в окрузі Пінгтунг.

Крім того, в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.

Додамо, що винищувач сербської армії "Міг-21" розбився на заході країни, в результаті чого загинули двоє пілотів. Літак впав в районі села Бразіні, а його уламки впали у двір одного з будинків, поранивши місцевого жителя.

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